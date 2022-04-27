Возле "Азовстали" продолжаются бои
11:35 27 апреля Киев, Украина
В Мариуполе продолжаются уличные бои возле завода "Азовсталь".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Воздушные атаки на "Азовсталь" не стихают. Никакой тишины, но попытки штурма раз за разом. Несмотря на заявления. Единственное, с публичного информационного поля резко исчезли публикации боев. Оккупанты пытаются объяснить себе, почему Путин почти согласился на эвакуацию, одновременно, не скрывая последующих планов по "Азовстали" и наших защитников", - отметил он.
"При том снова продолжаются уличные бои в секторе от заводоуправления "Азовстали" до ул. Украинского казачества (парк Радуга)", - написал Андрющенко.
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