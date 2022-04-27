Возле "Азовстали" продолжаются бои

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.



"Воздушные атаки на "Азовсталь" не стихают. Никакой тишины, но попытки штурма раз за разом. Несмотря на заявления. Единственное, с публичного информационного поля резко исчезли публикации боев. Оккупанты пытаются объяснить себе, почему Путин почти согласился на эвакуацию, одновременно, не скрывая последующих планов по "Азовстали" и наших защитников", - отметил он.