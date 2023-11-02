Возили уклонистов к границе на скорой: в Одесской области обезврежена преступная группировка

Служба безопасности совместно с Нацполицией нейтрализовала в Одесской области международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем.
Такой «трансфер» доставлял клиентов в границу с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой «зеленке» уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам.
В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки.
По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.
За деньги они помогали потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу.
Стоимость таких услуг составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карту своего
Такой «трансфер» доставлял клиентов в границу с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой «зеленке» уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам.
В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки.
По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.
За деньги они помогали потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу.
Стоимость таких услуг составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карту своего
сообщника из южного региона Украины.
Во время обысков по местам нахождения участников схемы изъято:
▪️ банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
▪️ деньги, полученные противоправным путем.
Все трое организаторов преступной группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованный в незаконной деятельности.
▪️ деньги, полученные противоправным путем.
Все трое организаторов преступной группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованный в незаконной деятельности.
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