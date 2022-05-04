Возил пассажиров "подшофе": в Киеве задержали водителя маршрутки

10:29 03 августа Киев, Украина

В Деснянском районе столицы на улице Милославской сотрудники патрульной полиции остановили водителя маршрутки с признаками алкогольного опьянения.

Мужчина, со своей стороны, отказался от прохождения алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.



В итоге выяснилось, что мужчину лишили права в управлении транспортными средствами еще в 2020 году и он вообще не должен был садиться за руль.



Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии со статьями об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в этом праве (ч.1 ст.130, ч. 3 в. 126 УК Украины).



