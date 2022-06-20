Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян

Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских войск и один из опорных пунктов врага.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам Игната, в результате авианалетов была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.
Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ВС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.
Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ВС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.
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