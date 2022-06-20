Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян

08:09 20 июня Киев, Украина

Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских войск и один из опорных пунктов врага.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и государственной целостности Украины. Истребители Воздушных сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях" - Юрий Игнат.

По словам Игната, в результате авианалетов была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.



Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск ВС уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.