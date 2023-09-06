Воздушные силы уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами - ВС

В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, выпустив 44 воздушные цели. В результате действий украинской противовоздушной обороны 43 цели были уничтожены.
Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.
Всего было зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:
Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.
Всего было зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:
- 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС с Каспия и района Энгельса;
- 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).
По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.
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