Воздушные силы уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами - ВС

10:13 30 августа Киев, Украина





Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.



Всего было зафиксировано 44 вражеские воздушные цели: В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, выпустив 44 воздушные цели . В результате действий украинской противовоздушной обороны 43 цели были уничтожены.Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.Всего было зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС с Каспия и района Энгельса;

16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.