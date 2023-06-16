Воздушные силы Украины успешно уничтожили 36 дронов-камикадзе, выпущенных россией

В ночь на четверг Украина успешно отразила атаку 36 иранских дронов-камикадзе, выпущенных россией.
Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), ссылаясь на генерал-лейтенанта Николая Олещука, командующего ВСУ, который поделился информацией в Telegram.
В ночь на 25 мая 2023 года враг совершил атаку на Украину, используя ударные дроны "Shahed-136/131" иранского производства. Всего было зафиксировано 36 пусков этих дронов с северного и южного направлений.
Предполагается, что целью атаки были критическая инфраструктура и военные объекты на западных территориях Украины, отмечает пресс-служба ВСУ.
Для отражения атаки были задействованы подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", ВК "Центр" и воздушного командования "Запад", а также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
Благодаря совместным усилиям все 36 дронов-камикадзе были успешно уничтожены.
Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), ссылаясь на генерал-лейтенанта Николая Олещука, командующего ВСУ, который поделился информацией в Telegram.
В ночь на 25 мая 2023 года враг совершил атаку на Украину, используя ударные дроны "Shahed-136/131" иранского производства. Всего было зафиксировано 36 пусков этих дронов с северного и южного направлений.
Предполагается, что целью атаки были критическая инфраструктура и военные объекты на западных территориях Украины, отмечает пресс-служба ВСУ.
Для отражения атаки были задействованы подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", ВК "Центр" и воздушного командования "Запад", а также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
Благодаря совместным усилиям все 36 дронов-камикадзе были успешно уничтожены.
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