Воздушные атаки по Украине нанесли ущерб электросетям в 6 областях - Укрэнерго

В результате боевых действий в шести областях Украины наблюдаются повреждения в электросетях, как сообщает Укрэнерго в понедельник, 25 сентября.
Более 400 населенных пунктов остались без электропитания из-за боевых действий и других негативных воздействий. Повреждения зарегистрированы в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Восстановление электроснабжения проводится при строгом соблюдении мер безопасности и с разрешения военных.
Минэнерго, в свою очередь, подчеркивает, что в Одесской области электросети получили повреждения в результате ночной воздушной атаки со стороны рф, в результате чего были отключены более тысячи потребителей. Работы по восстановлению сетей продолжаются.
Также в западном регионе из-за грозы были отключены две высоковольтные воздушные линии, включая одну межгосударственной важности. Несмотря на это, потребители остались без электропитания.
Однако стоит отметить, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии объемом 220 МВт-ч, с пиковой мощностью в отдельные часы до 99 МВт. Также происходит экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову, общий объем составляет 4 390 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 389 МВт.
Более 400 населенных пунктов остались без электропитания из-за боевых действий и других негативных воздействий. Повреждения зарегистрированы в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Восстановление электроснабжения проводится при строгом соблюдении мер безопасности и с разрешения военных.
Минэнерго, в свою очередь, подчеркивает, что в Одесской области электросети получили повреждения в результате ночной воздушной атаки со стороны рф, в результате чего были отключены более тысячи потребителей. Работы по восстановлению сетей продолжаются.
Также в западном регионе из-за грозы были отключены две высоковольтные воздушные линии, включая одну межгосударственной важности. Несмотря на это, потребители остались без электропитания.
Однако стоит отметить, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии объемом 220 МВт-ч, с пиковой мощностью в отдельные часы до 99 МВт. Также происходит экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову, общий объем составляет 4 390 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 389 МВт.
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