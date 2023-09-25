Воздушная атака на Украину: сбито 19 дронов и 11 ракет, в Одессе разрушения и пожары

08:44 25 сентября Киев, Украина

Пресс-секретарь Сил Обороны Юга, Наталья Гуменюк, в ночь с 25 сентября сообщила, что в эту ночь было сбито 19 беспилотных аппаратов типа "Shahed", запущенных россиянами. Также противовоздушная оборона успешно нейтрализовала две крылатые ракеты типа "Калибр" над Николаевщиной и Кировоградщиной, всего было сбито 11 таких ракет, преимущественно над Одесской областью.



Информация о произошедшем была распространена Гуменюк в ходе национального телемарафона и также опубликована в Telegram канале Олега Кипера, председателя Одесской ОВА, а также в официальном канале Сил Обороны Юга в Telegram.



Гуменюк подчеркнула, что атака, осуществленная российскими войсками, была массированной и комбинированной. Она отметила, что все 19 ударных дронов "Shahed" были уничтожены силами противовоздушной обороны.



По ее словам, враг также выпустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", и две из них были успешно сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.

"Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание", - отметила Гуменюк.

Олег Кипер, глава Одесской ОГА, добавил, что инфраструктура припортовой зоны оказалась под ударом.

"В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар, но оперативные меры быстро позволили его ликвидировать", - сообщил он.

По информации от Олега Кипера, также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов в Одесском районе.





Позже Силы Обороны Юга доложили о том, что в ночь на Одесскую область было направлено 19 ударных беспилотных аппаратов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В Одессе от взрывной волны пострадал один человек. Женщина получила травмы от обломков и находится в местной больнице, где ей предоставляют необходимую медицинскую помощь.Позже Силы Обороны Юга доложили о том, что в ночь на Одесскую область было направлено 19 ударных беспилотных аппаратов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".

"К сожалению, враг атаковал припортовую инфраструктуру. Морской вокзал в Одессе получил серьезные повреждения, а также возник пожар в здании привокзальной гостиницы, которая не функционировала уже несколько лет. Пожар был успешно ликвидирован пожарными. Кроме того, ракетами "Оникс" разрушены зернохранилища. К счастью, жертв среди людей не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевой работы, обломки привели к повреждениям и возгораниям складских зданий одного из предприятий и частного дома в окрестностях Одессы. Также возникли пожары на открытых территориях.

Пожары были ликвидированы, и нет информации о пострадавших. В нескольких домах были выбиты стекла в результате взрывных волн.