Воздушная атака на Украину: сбито 19 дронов и 11 ракет, в Одессе разрушения и пожары

Пресс-секретарь Сил Обороны Юга, Наталья Гуменюк, в ночь с 25 сентября сообщила, что в эту ночь было сбито 19 беспилотных аппаратов типа "Shahed", запущенных россиянами. Также противовоздушная оборона успешно нейтрализовала две крылатые ракеты типа "Калибр" над Николаевщиной и Кировоградщиной, всего было сбито 11 таких ракет, преимущественно над Одесской областью.
Информация о произошедшем была распространена Гуменюк в ходе национального телемарафона и также опубликована в Telegram канале Олега Кипера, председателя Одесской ОВА, а также в официальном канале Сил Обороны Юга в Telegram.
Гуменюк подчеркнула, что атака, осуществленная российскими войсками, была массированной и комбинированной. Она отметила, что все 19 ударных дронов "Shahed" были уничтожены силами противовоздушной обороны.
По ее словам, враг также выпустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", и две из них были успешно сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.
Информация о произошедшем была распространена Гуменюк в ходе национального телемарафона и также опубликована в Telegram канале Олега Кипера, председателя Одесской ОВА, а также в официальном канале Сил Обороны Юга в Telegram.
Гуменюк подчеркнула, что атака, осуществленная российскими войсками, была массированной и комбинированной. Она отметила, что все 19 ударных дронов "Shahed" были уничтожены силами противовоздушной обороны.
По ее словам, враг также выпустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", и две из них были успешно сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.
Олег Кипер, глава Одесской ОГА, добавил, что инфраструктура припортовой зоны оказалась под ударом.
По информации от Олега Кипера, также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов в Одесском районе.
В Одессе от взрывной волны пострадал один человек. Женщина получила травмы от обломков и находится в местной больнице, где ей предоставляют необходимую медицинскую помощь.
Позже Силы Обороны Юга доложили о том, что в ночь на Одесскую область было направлено 19 ударных беспилотных аппаратов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".
Позже Силы Обороны Юга доложили о том, что в ночь на Одесскую область было направлено 19 ударных беспилотных аппаратов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".
Кроме того, в результате боевой работы, обломки привели к повреждениям и возгораниям складских зданий одного из предприятий и частного дома в окрестностях Одессы. Также возникли пожары на открытых территориях.
Пожары были ликвидированы, и нет информации о пострадавших. В нескольких домах были выбиты стекла в результате взрывных волн.
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