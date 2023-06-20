Воздушная атака на Львов: поражение критической инфраструктуры и пожар

В ходе ночной воздушной атаки на Львов, рашисты поразили один из объектов критической инфраструктуры, однако, к счастью, люди не пострадали.
Председатель Львовской областной военной администрации, Максим Козицкий, передал данную информацию через мессенджер Telegram.
Председатель Львовской областной военной администрации, Максим Козицкий, передал данную информацию через мессенджер Telegram.
Согласно словам главы военной администрации, на месте происшествия уже находятся экстренные службы и проводятся соответствующие операции.
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