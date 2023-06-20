Воздушная атака на Львов: поражение критической инфраструктуры и пожар

09:47 20 июня Киев, Украина

В ходе ночной воздушной атаки на Львов, рашисты поразили один из объектов критической инфраструктуры, однако, к счастью, люди не пострадали.

Председатель Львовской областной военной администрации, Максим Козицкий, передал данную информацию через мессенджер Telegram.
 
"По предварительным данным, в Львове произошло попадание в объект критической инфраструктуры, но люди не пострадали. В результате возник пожар", - прокомментировал он.
 
Согласно словам главы военной администрации, на месте происшествия уже находятся экстренные службы и проводятся соответствующие операции.