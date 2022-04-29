Воткнул в глаз ножницы: подчиненный пытался убить директора житомирской стоматологии

28-летнего врача стоматолога подозревают в покушении на убийство своей 62-летней начальницы, женщину неоднократно били по голове, а потом проткнули глаз ножницами.
Без сознания директора частной стоматологической клиники в собственном кабинете в луже крови нашла бухгалтер. Коллеги сначала подумали, что это несчастный случай. Но полиция эту версию сразу отвергла.
В соседней парикмахерской, которая тоже принадлежит потерпевшей, говорят, никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай. Директор упала и напоролась на ножницы. Они торчали в глазу.
Коллеги вызвали скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины травмы головы и глаза.
В соседней парикмахерской, которая тоже принадлежит потерпевшей, говорят, никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай. Директор упала и напоролась на ножницы. Они торчали в глазу.
Коллеги вызвали скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины травмы головы и глаза.
Следователи, прибывшие на место, несчастный случай сразу отвергли. По характеру травм было понятно, директора кто-то пытался убить. Из кабинета ничего не пропало. Подозрения пали на работника этой же клиники 28-летнего стоматолога-ортопеда.
В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники якобы из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку.
Сын потерпевшей Сергей Яремчук говорит — ни с кем из подчиненных мать не конфликтовала.
27 ноября оперативники задержали нападавшего. Сейчас мужчине объявлено о подозрении по статьям Покушение на уголовное преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Молодого врача сейчас содержат под стражей.
В свою очередь тесть задержанного Николай Лавренчук утверждает — зять так поступить не мог.
Подозреваемый тоже своей вины не признает, а в клинике после инцидента хотят установить камеры видеонаблюдения.
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