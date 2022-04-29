Воткнул в глаз ножницы: подчиненный пытался убить директора житомирской стоматологии

10:58 01 декабря Киев, Украина

28-летнего врача стоматолога подозревают в покушении на убийство своей 62-летней начальницы, женщину неоднократно били по голове, а потом проткнули глаз ножницами.

Без сознания директора частной стоматологической клиники в собственном кабинете в луже крови нашла бухгалтер. Коллеги сначала подумали, что это несчастный случай. Но полиция эту версию сразу отвергла.



В соседней парикмахерской, которая тоже принадлежит потерпевшей, говорят, никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай. Директор упала и напоролась на ножницы. Они торчали в глазу.



Коллеги вызвали скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины травмы головы и глаза.





Следователи, прибывшие на место, несчастный случай сразу отвергли. По характеру травм было понятно, директора кто-то пытался убить. Из кабинета ничего не пропало. Подозрения пали на работника этой же клиники 28-летнего стоматолога-ортопеда.

"Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни. И мотив об этом свидетельствует и травмы, которые были нанесены ", — отмечает пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники якобы из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку.

"Потерпевшая положительно к нему относилась. Но действительно занимала ему деньги. Кроме того, появились у него долговые обязательства за его недобросовестности в работе. Владелице (клиники - ред.) стало известно, что человек недобросовестно обходился со средствами от клиентов", — говорят в полиции.

Сын потерпевшей Сергей Яремчук говорит — ни с кем из подчиненных мать не конфликтовала.

"Это зверь и изверг. Он присваивал наверное деньги. Несколько раз его видел, даже не могу сказать, что это за человек. У нее (потерпевшей матери — ред.) очень много друзей, знакомых, все в шоке", — рассказывает мужчина.

27 ноября оперативники задержали нападавшего. Сейчас мужчине объявлено о подозрении по статьям Покушение на уголовное преступление и умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Молодого врача сейчас содержат под стражей.

В свою очередь тесть задержанного Николай Лавренчук утверждает — зять так поступить не мог.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что он обеспечен был на все сто. Ни в каких средствах не нуждался, я не верю", — говорит он.

Подозреваемый тоже своей вины не признает, а в клинике после инцидента хотят установить камеры видеонаблюдения.