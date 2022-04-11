Восстановлено движение в сторону Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля

11:43 11 апреля Киев, Украина

С сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко.



Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов. Теперь можно доставлять быстрее и больше гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российской оккупации города.



