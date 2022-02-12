Воспламенение резервуара с дизельным топливом обошлось без жертв

10:39 20 Май Киев, Украина

Сегодня утром сотрудники ГСЧС города Николаева получили сообщение о возгорании резервуара с дизельным топливом. Благодаря их оперативной работе пожар был полностью ликвидирован в течение часа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.



"20 мая в 7:32 в г. Николаев по ул. Индустриальная, 1/15 на территории предприятия возник пожар в резервуаре с дизельным топливом", - говорится в сообщении спасателей.



В восемь часов утра пожар был локализован на площади 100 м кв., а в 08.18 полностью ликвидирован.