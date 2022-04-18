Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов. Фото

07:07 18 апреля Киев, Украина

17 апреля около 14:00 в Харькове в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлекалось 160 человек и 33 ед. техники.

Все пожары ликвидированы.
 
Фото: Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов
 
Фото: Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов 01
Фото: Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов 02
Фото: Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов 03