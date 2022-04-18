Воскресный обстрел Харькова. Российские ракеты попали в 18 жилых домов. Фото

17 апреля около 14:00 в Харькове в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлекалось 160 человек и 33 ед. техники.
Все пожары ликвидированы.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлекалось 160 человек и 33 ед. техники.
Все пожары ликвидированы.
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