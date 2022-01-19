Восемь служащих ГФС в Тернополе подозревают в растрате

Одной из задач Государственной фискальной службы является реализация государственной политики в сферах соблюдения закона в отношении финансовых поступлений в бюджет. Но не иначе. В управлении ГФС Тернопольской области чиновники во главе с начальником управления поступили как раз иначе. По информации Национальной полиции, против этих восьми госслужащих выдвинуто подозрение в растрате изъятого по решению суда имущества.
Указано, что правоохранители разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ГФС, среди которых: руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.
Восьми должностным лицам ГФС было сообщено о подозрении по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершение преступления группой лиц и невыполнение судебного решения (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.382 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Киевзеленстрое выявили хищения почти на 80 млн гривен. Часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний.
В Укртрансбезопасности выявили растрату на 100 млн гривен
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