Восемь служащих ГФС в Тернополе подозревают в растрате

12:31 05 Сентябрь Киев, Украина

Одной из задач Государственной фискальной службы является реализация государственной политики в сферах соблюдения закона в отношении финансовых поступлений в бюджет. Но не иначе. В управлении ГФС Тернопольской области чиновники во главе с начальником управления поступили как раз иначе. По информации Национальной полиции, против этих восьми госслужащих выдвинуто подозрение в растрате изъятого по решению суда имущества.

Указано, что правоохранители разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ГФС, среди которых: руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

"Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному госпредприятию, передали 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию. Согласно заключению экономической экспертизы, за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Восьми должностным лицам ГФС было сообщено о подозрении по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершение преступления группой лиц и невыполнение судебного решения (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.382 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киевзеленстрое выявили хищения почти на 80 млн гривен. Часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний.

В Укртрансбезопасности выявили растрату на 100 млн гривен