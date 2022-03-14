Восемь подростков в Ивано-Франковске отравились неизвестным веществом

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня ночью произошло массовое отравление в общежитии Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса. Восемь учащихся были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом.

Подросткам по 16 и 17 лет, угрозы их жизни, по данным спасателей, нет, однако пятеро из них попали в больницу в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом состоянии.

Отмечается, что ночью в общежитии, а также четырех многоэтажных жилых домах в этом районе "ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожего на природный газ)"

Аварийная бригада управления газового хозяйства АО "Ивано-Франковскгаз" обследовала дома и прилегающую территорию и не нашла утечки газа. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружил.