Воры украли дизайнерские вещи Бейонсе на 1 млн долларов

08:15 28 Март Киев, Украина

Ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, издание TMZ сообщило о том, что полиция Лос-Анджелеса расследует резонансное преступление об ограблении. Речь идет о неустановленных пока лицах, которые совершили кражу вещей популярной RnB-певицы и актрисы Бейонсе.

Вещи хранились в трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment. Грабители устроили нападение на них дважды. В ходе первой акции преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы. В ходе второй жертвой стал один из стилистов Бейонсе.

Бейонсе Жизель Ноулз (Beyoncе Giselle Knowles) - певица в стиле RnB. Она также является музыкальным продюсером, актрисой, танцовщицей и моделью. Недавно исполнительница поставила рекорд на Грэмми, став обладательницей 28 статуэток. По данным Sony, ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Напомним, двоюродный брат певицы Бейонсе 34-летний Мартелл Деруэн был найден мертвым в своей квартире в Сан-Антонио штата Техас.