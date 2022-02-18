Воровали информацию пользователей: СБУ разоблачила группу хакеров

20:13 21 Май Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ разоблачили деятельность межрегиональной группы хакеров, которая при помощи вредоносного программного обеспечения получала доступ к персональной информации украинцев.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 21 мая.

"Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей", - сказано в сообщении.

В частности, злоумышленники размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

"Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами", - добавили в СБУ.

Ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Ими пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных.

"В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронных кошельков типа Qiwi и Yandex, видеохостинга Youtube", - пояснили в СБУ.

При обысках по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.



После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Продолжается досудебное следствие.