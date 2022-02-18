Воровали информацию пользователей: СБУ разоблачила группу хакеров

Киберспециалисты СБУ
разоблачили деятельность межрегиональной группы хакеров, которая при помощи вредоносного программного обеспечения получала доступ к
персональной информации украинцев.
Об этом сообщает СБУ в пятницу, 21 мая.
"Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей", - сказано в сообщении.
В частности, злоумышленники размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.
"Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами", - добавили в СБУ.
Ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Ими пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных.
"В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте Olx, электронных кошельков типа Qiwi и Yandex, видеохостинга Youtube", - пояснили в СБУ.
При обысках по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.
После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений. Продолжается досудебное следствие.
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