Вор-неудачник разбил окно в автомобиле и застрял

18:46 22 Июль Киев, Украина





Киевские правоохранители задержали мужчину возле автомобиля, который он пытался обокрасть. Злоумышленник кирпичом разбил окно машины киевлянина, но вытащить технику не смог и застрял. Полицейские освободили вора-неудачника, после чего задержали и доставили в территориальное управление полиции.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Житель Киева стал свидетелем попытки кражи, злоумышленник разбил окно кирпичом и попытался украсть ценности из салона автомобиля, но в итоге застрял.Киевские правоохранители задержали мужчину возле автомобиля, который он пытался обокрасть. Злоумышленник кирпичом разбил окно машины киевлянина, но вытащить технику не смог и застрял. Полицейские освободили вора-неудачника, после чего задержали и доставили в территориальное управление полиции.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 позвонил мужчина, ставший свидетелем того, как на улице Елены Телиги неизвестный пытается совершить кражу из автомобиля. На место происшествия сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной, возле которой тот был припаркован. Как выяснили полицейские, он разбил кирпичом окно транспортного средства и пытался похитить из салона панель к магнитоле и планшет, но застрял", - говорится в сообщении.

Полицейские освободили нарушителя и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Незаконченное покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.



Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.



Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.