Вооруженный ножом мужчина вынес из ломбарда 7 000 грн

07:40 05 Май Киев, Украина

В одно из районных отделений полиции Харькова около семи вечера поступило сообщение о вооруженном ограблении ломбарда



Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.



"Мужчина, угрожая ножом работнице, завладел деньгами в сумме 7 тыс. грн", - говорится в сообщении.



В полиции сообщают, что рост нападавшего около 165 см, мужчина был одет в черную куртку и черную кепку.



В настоящее время полиция принимает меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его.