Вооруженный ножом мужчина вынес из ломбарда 7 000 грн

07:40 05 Май Киев, Украина

В одно из районных отделений полиции Харькова около семи вечера поступило сообщение о вооруженном ограблении ломбарда.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

"Мужчина, угрожая ножом работнице, завладел деньгами в сумме 7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что рост нападавшего около 165 см, мужчина был одет в черную куртку и черную кепку.

В настоящее время полиция принимает меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его.