Вооруженный ножом мужчина вынес из ломбарда 7 000 грн

В одно из районных отделений полиции Харькова около семи вечера поступило сообщение о вооруженном ограблении ломбарда.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Мужчина, угрожая ножом работнице, завладел деньгами в сумме 7 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что рост нападавшего около 165 см, мужчина был одет в черную куртку и черную кепку.
В настоящее время полиция принимает меры, чтобы установить личность грабителя и задержать его.
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