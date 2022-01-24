Вооруженный мужчина ворвался в университет Гайдельберг в Германии и ранил несколько человек

16:21 24 Январь Киев, Украина

Злоумышленник устроил стрельбу в одной из аудиторий медицинского факультета университета Гайдельберга днем в понедельник, 24 января. Он был вооружен, вероятно, ружьем. По данным полиции, в результате нападения четверо раненых, один из них находится в тяжелом состоянии.



Об этом сообщате издание dpa со ссылкой на правоохранителей.



Несколько позже полиция сообщила, что нападавший застрелился, но не сообщила подробностей, как это произошло.



По данным dpa, стрелок являлся студентом Гайдельбергского университета. По предварительным данным, у него было несколько единиц оружия.



Район, где находятся преимущественно факультеты университета, оцеплен правоохранителями. Впрочем, по данным источников dpa в полиции, стражи порядка исключают, что у нападавшего были сообщники.



