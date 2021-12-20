Вооруженные нападения и пытки: задержана особо опасная банда

19:32 17 Июль Киев, Украина

Полиция Днепропетровской области задержала главу и членов бандитской группировки, которая промышляла вооруженными разбойными нападениями, продажей наркотических средств, вымогательствами с применением пыток. Членам банды сообщено о подозрение, на данный момент они находятся под стражей.

В преступную группу входили не менее 10 человек. Пока удалось задержать пятерых, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.





Правоохранители задержали 45-летнего жителя области, который являлся лидером банды. Мужчина имеет богатую криминальную историю. Еще один задержанный находится в международном розыске.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), им грозит до 10 лет тюремного заключения. Троих задержанных отправили под стражу, меры пресечения еще двоим изберут сегодня.



Кроме того, в ходе обысков правоохранителямии был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Члены банды хранили свыше 30 единиц разнообразного оружия: гранаты, мины, тротиловые шашки и около 5 тысяч патронов различного калибра.



