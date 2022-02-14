Вооруженные нападения и пытки: спецназ задержал ОПГ

Под Киевом спецназ задержал организованную преступную группировку (ОПГ), злоумышленники осуществляли жестокие нападения, требуя деньги и ценности, связывали и пытали потерпевших.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
ОПГ организовали жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей.
ОПГ организовали жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей.
Разбойные нападения совершали как на частные дома, так и на офисы предприятий и учреждений. Ранее судимые за аналогичные преступления злоумышленники прошли специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.
Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием. В мае этого года совершили разбойное нападение на квартиру в Харькове. Участники группы пытали пострадавшую утюгом и завладели 60 тысячами евро, 50 тысячами долларов США, изделиями из золота.
Установили причастность группировки к нескольким разбойным нападениям на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно злоумышленники завладели более чем 200 тысячами долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.
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