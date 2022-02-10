Волынь: сотрудник Госпогранслужбы за деньги «помогал» завозить евробляхи

13:42 19 Май Киев, Украина

Начальник одного из отделов Государственной пограничной службы за «денежное вознаграждение» содействовал беспрепятственному ввозу в Украину автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Для реализации преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство", - говорится в сообщении.

Один из фигурантов был задержан правоохранителями во время получения взятки в размере трех тысяч долларов. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов, отметили в СБУ.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и проверяется информация о причастности к противоправной схеме других сотрудников Гостаможслужбы.