Волынь: сотрудник Госпогранслужбы за деньги «помогал» завозить евробляхи

Начальник одного из отделов Государственной пограничной службы за «денежное вознаграждение» содействовал беспрепятственному ввозу в Украину автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Один из фигурантов был задержан правоохранителями во время получения взятки в размере трех тысяч долларов. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов, отметили в СБУ.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и проверяется информация о причастности к противоправной схеме других сотрудников Гостаможслужбы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии