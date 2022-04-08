Волноваха: взрыв на территории предприятия

19:26 10 ноября Киев, Украина

В Донецкой области на территории предприятия города Волновахи взорвалось неизвестное устройство, в результате чего пострадали два человека.

Полиция, не уточняя, на каком конкретно заводе прогремел взрыв , сейчас проводит обследование территории.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

"Сегодня в 10:15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.