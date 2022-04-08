Волноваха: взрыв на территории предприятия

19:26 10 ноября Киев, Украина

В Донецкой области на территории предприятия города Волновахи взорвалось неизвестное устройство, в результате чего пострадали два человека. 
 
Полиция, не уточняя, на каком конкретно заводе прогремел взрыв, сейчас проводит обследование территории.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
"Сегодня в 10:15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.