Волноваха: взрыв на территории предприятия

В Донецкой области на территории предприятия города Волновахи взорвалось неизвестное устройство, в результате чего пострадали два человека.
Полиция, не уточняя, на каком конкретно заводе прогремел взрыв, сейчас проводит обследование территории.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
Отмечается, что в настоящее время продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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