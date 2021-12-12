Волна лжеминирований захватила Киева

Украину захватили "шутники-минеры". Очередной звонок о минировании железнодорожного вокзала и аэропорта Киева поступил на горячую линию полиции. Информация проверяется, все сотрудники и пассажиры эвакуированы.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют. Стоит отметить, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Также появилась информацию о минировании аэропорта "Жуляны". Оттуда также эвакуируют людей.
Напомним, сегодня, 21 июля, спасатели проверяют сообщения об очередных массовых минированиях в столице.
Отмечается, что неизвестные позвонили и заявили о заминировании возле станции метро "Минская", торгового центра "Ocean Plaza" и в здании Апелляционного суда в Соломенском районе.
Спасатели сейчас проводят эвакуацию, они ограждают объекты лентами и не пропускают людей.
Также появилась информацию о минировании аэропорта "Жуляны". Оттуда также эвакуируют людей.
Напомним, сегодня, 21 июля, спасатели проверяют сообщения об очередных массовых минированиях в столице.
Отмечается, что неизвестные позвонили и заявили о заминировании возле станции метро "Минская", торгового центра "Ocean Plaza" и в здании Апелляционного суда в Соломенском районе.
Спасатели сейчас проводят эвакуацию, они ограждают объекты лентами и не пропускают людей.
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