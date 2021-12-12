Волна лжеминирований захватила Киева

18:47 21 Июль Киев, Украина

Украину захватили "шутники-минеры". Очередной звонок о минировании железнодорожного вокзала и аэропорта Киева поступил на горячую линию полиции. Информация проверяется, все сотрудники и пассажиры эвакуированы.

"Работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве временно ограничена из-за сообщения о якобы минировании", - сообщает пресс-служба " Укрзализныци"

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют. Стоит отметить, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.



Также появилась информацию о минировании аэропорта "Жуляны". Оттуда также эвакуируют людей.



Напомним, сегодня, 21 июля, спасатели проверяют сообщения об очередных массовых минированиях в столице.



Отмечается, что неизвестные позвонили и заявили о заминировании возле станции метро "Минская", торгового центра "Ocean Plaza" и в здании Апелляционного суда в Соломенском районе.



Спасатели сейчас проводят эвакуацию, они ограждают объекты лентами и не пропускают людей.