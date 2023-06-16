Волчанск под обстрелом: гражданский погиб и есть раненый в результате атаки российских войск

Сегодня днем российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области, среди мирных жителей есть жертвы и раненые.
Об этом информирует глава Харьковской областной администрации, Олег Синегубов.
Председатель ОВА отмечает, что враг продолжает обстреливать города на приграничной и прифронтовой территории. Сегодня город Волчанск вновь оказался под огнем.
К сожалению, произошло попадание в частные дома, в результате чего один мирный мужчина в возрасте 60 лет погиб, а еще один человек получил ранения.
На месте происшествия работают все экстренные службы, информация продолжает уточняться.
Об этом информирует глава Харьковской областной администрации, Олег Синегубов.
Председатель ОВА отмечает, что враг продолжает обстреливать города на приграничной и прифронтовой территории. Сегодня город Волчанск вновь оказался под огнем.
К сожалению, произошло попадание в частные дома, в результате чего один мирный мужчина в возрасте 60 лет погиб, а еще один человек получил ранения.
На месте происшествия работают все экстренные службы, информация продолжает уточняться.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии