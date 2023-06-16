Волчанск под обстрелом: гражданский погиб и есть раненый в результате атаки российских войск

18:50 31 мая Киев, Украина

Сегодня днем российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области, среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

Об этом информирует глава Харьковской областной администрации, Олег Синегубов.

Председатель ОВА отмечает, что враг продолжает обстреливать города на приграничной и прифронтовой территории. Сегодня город Волчанск вновь оказался под огнем.

К сожалению, произошло попадание в частные дома, в результате чего один мирный мужчина в возрасте 60 лет погиб, а еще один человек получил ранения.

На месте происшествия работают все экстренные службы, информация продолжает уточняться.