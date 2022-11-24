Войска ударили по Херсону за сутки 17 раз

Сегодня, 24 ноября армия российской федерации обстреляла освобожденный Херсон 17 раз, в результате чего погиб один человек, еще один ранен.
Об этом заявила руководитель Херсонской ГВА Галина Луговая.
По ее словам, в результате обстрелов утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "пункт несокрушимости".
Об этом заявила руководитель Херсонской ГВА Галина Луговая.
По ее словам, в результате обстрелов утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "пункт несокрушимости".
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