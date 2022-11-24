Войска ударили по Херсону за сутки 17 раз

19:25 24 ноября Киев, Украина

Сегодня, 24 ноября армия российской федерации обстреляла освобожденный Херсон 17 раз, в результате чего погиб один человек, еще один ранен.

Об этом заявила руководитель Херсонской ГВА Галина Луговая.

По ее словам, в результате обстрелов утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "пункт несокрушимости".
"С 20 ноября по 24 ноября совершено 62 прилета. Погибло восемь человек, еще четыре ранены. Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город, попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов", - рассказала Луговая.