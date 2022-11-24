Войска ударили по Херсону за сутки 17 раз

"С 20 ноября по 24 ноября совершено 62 прилета. Погибло восемь человек, еще четыре ранены. Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город, попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов", - рассказала Луговая.