Войска рф за сутки выпустили по Соледару более сотни снарядов

15:43 16 января Киев, Украина





Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире канала 24 в понедельник, 16 января. Российские террористы за сутки 134 раза нанесли ракетный обстрел Соледара в Донецкой области. Всего на Бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновения.Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире канала 24 в понедельник, 16 января.

"Украинские подразделения продолжат держать оборону в самом городе и на подступах. На Бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии. 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар 134 раза обстрелял враг", - рассказал он.



По его словам, российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.

"Но в тяжелых боях на направлении Авдеевском враг остановлен, ему нанесены серьезные потери. Также отбили Белогоровку", - добавил спикер Восточной группировки ВСУ.



По словам Череватого, россияне "на Бахмутском направлении потеряли больше, чем СССР за годы войны в Афганистане".