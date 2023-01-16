Войска рф за сутки выпустили по Соледару более сотни снарядов

Российские террористы за сутки 134 раза нанесли ракетный обстрел Соледара в Донецкой области. Всего на Бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновения.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире канала 24 в понедельник, 16 января.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире канала 24 в понедельник, 16 января.
По его словам, российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.
По словам Череватого, россияне "на Бахмутском направлении потеряли больше, чем СССР за годы войны в Афганистане".
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