Войска рф за сутки атаковали 15 населенных пунктов Запорожской области

Российские террористы, за сутки, 93 раза обстреляли позиции украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Об этом 7 февраля сообщает Запорожская ОВА.
Под обстрелы попали районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Новониколаевка, Преображенка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Новоданиловка, Ольговское, Малые Щербаки, Затишье, Щербаки, Орехов, Степное, Павловка.
Отмечается, что поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.
Об этом 7 февраля сообщает Запорожская ОВА.
Под обстрелы попали районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Новониколаевка, Преображенка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Новоданиловка, Ольговское, Малые Щербаки, Затишье, Щербаки, Орехов, Степное, Павловка.
Отмечается, что поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.
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