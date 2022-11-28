Войска рф всю ночь атаковали Днепропетровщину - ОВА

08:56 28 ноября Киев, Украина

Оккупанты всю ночь накрывали огнем Никопольский район Днепропетровской области. В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.



Об этом 28 ноября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что враг из Градов и тяжелой артиллерии бил по территории трех общин - Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.