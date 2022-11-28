Войска рф всю ночь атаковали Днепропетровщину - ОВА

Оккупанты всю ночь накрывали огнем Никопольский район Днепропетровской области. В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.
Об этом 28 ноября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что враг из Градов и тяжелой артиллерии бил по территории трех общин - Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.
Об этом 28 ноября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что враг из Градов и тяжелой артиллерии бил по территории трех общин - Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.
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