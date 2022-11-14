Войска рф всю ночь атаковали Днепропетровщину - ОВА

Российские террористы в частности обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, 14 ноября.
Враг выпустил более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. По предварительным данным, люди не пострадали.
Враг выпустил более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. По предварительным данным, люди не пострадали.
Он добавил, что российские снаряды также повредили здания и автомобили. Детали обстрелов выясняются.
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