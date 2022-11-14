Войска рф всю ночь атаковали Днепропетровщину - ОВА

09:18 14 ноября Киев, Украина

Российские террористы в частности обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, 14 ноября.



Враг выпустил более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. По предварительным данным, люди не пострадали.

"В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в городе и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию", - уточнил Резниченко.



Он добавил, что российские снаряды также повредили здания и автомобили. Детали обстрелов выясняются.