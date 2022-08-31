Войска рф вновь нанесли ракетные удары по украинскому приграничью

9 августа армия рф атаковала украинское приграничье с применением реактивной и ствольной артиллерии, минометов, стрелкового оружия.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.
Под вражеский огонь попали Миропольская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская и Белопольская общины Сумщины, Сновская община Черниговщины и Золочевская община Харьковской области.
Вражеские САУ выпустили 15 снарядов по территории Новослободской общины. Из российского населенного пункта Елизаветовка стреляли по территории Хотинской общины из крупнокалиберного пулемета (около десятка очередей).
Оккупанты накрыли минометным огнем территорию Белопольской общины, насчитано около десятка взрывов. Огонь велся из российского населенного пункта Теткино.
По Середино-Будской общине российская ствольная артиллерия выпустила около 20 снарядов, кроме того, территорию общины несколько раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.
Вечером минометные взрывы раздавались на территории Миропольской общины. Огонь велся из российского населенного пункта Горналь.
В течение дня враг из российского населенного пункта Безымянное стрелял из РСЗО Град и ствольной артиллерии по территории Золочевской общины Харьковской области на границе с Сумщиной.
По территории Сновской общины со стороны российского населенного пункта Черноземный Городок враг вел огонь минометами, зафиксировано около 10 взрывов.
Уже утром сегодня, 10 августа, враг снова обстреливал территорию Белопольской общины. Со стороны российских сел Попово-Лежачи и Теткино прилетели более 25 артиллерийских снарядов и минометных мин, одновременно россияне применили гранаты, вели огонь из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Под вражеский огонь попали Миропольская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская и Белопольская общины Сумщины, Сновская община Черниговщины и Золочевская община Харьковской области.
Вражеские САУ выпустили 15 снарядов по территории Новослободской общины. Из российского населенного пункта Елизаветовка стреляли по территории Хотинской общины из крупнокалиберного пулемета (около десятка очередей).
Оккупанты накрыли минометным огнем территорию Белопольской общины, насчитано около десятка взрывов. Огонь велся из российского населенного пункта Теткино.
По Середино-Будской общине российская ствольная артиллерия выпустила около 20 снарядов, кроме того, территорию общины несколько раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.
Вечером минометные взрывы раздавались на территории Миропольской общины. Огонь велся из российского населенного пункта Горналь.
В течение дня враг из российского населенного пункта Безымянное стрелял из РСЗО Град и ствольной артиллерии по территории Золочевской общины Харьковской области на границе с Сумщиной.
По территории Сновской общины со стороны российского населенного пункта Черноземный Городок враг вел огонь минометами, зафиксировано около 10 взрывов.
Уже утром сегодня, 10 августа, враг снова обстреливал территорию Белопольской общины. Со стороны российских сел Попово-Лежачи и Теткино прилетели более 25 артиллерийских снарядов и минометных мин, одновременно россияне применили гранаты, вели огонь из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
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