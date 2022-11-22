Войска рф ударили по Херсону, есть погибшие

В результате обстрелов российскими военными Херсона во вторник, 22 ноября, погиб человек.
Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что снаряд попал в магистральный газопровод.
По словам начальника городской военной администрации Галины Луговой, есть погибший.
Как сообщалось, сегодня в Херсоне около 10.25 раздались взрывы.
Об этом сообщают СМИ.
Отмечается, что снаряд попал в магистральный газопровод.
По словам начальника городской военной администрации Галины Луговой, есть погибший.
Как сообщалось, сегодня в Херсоне около 10.25 раздались взрывы.
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