Войска рф ударили по Херсону, есть погибшие

16:51 22 ноября Киев, Украина

В результате обстрелов российскими военными Херсона во вторник, 22 ноября, погиб человек.

Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что снаряд попал в магистральный газопровод.

По словам начальника городской военной администрации Галины Луговой, есть погибший.

Как сообщалось, сегодня в Херсоне около 10.25 раздались взрывы.