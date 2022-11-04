Войска рф ударили по Днепропетровщине Градами, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

Захватчики ночью 4 ноября ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из Градов, тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава областной военной администрации.
Под огнем оккупантов находились четыре общины - Никопольская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая.
Об этом сообщил глава областной военной администрации.
Под огнем оккупантов находились четыре общины - Никопольская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая.
Он подчеркнул, что силам ПВО воздушного командования Восток удалось "приземлить" восемь вражеских Шахедов.
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