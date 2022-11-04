Войска рф ударили по Днепропетровщине Градами, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе

09:10 04 ноября Киев, Украина

Захватчики ночью 4 ноября ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из Градов, тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.



Об этом сообщил глава областной военной администрации.



Под огнем оккупантов находились четыре общины - Никопольская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая.

"В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач", - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что силам ПВО воздушного командования Восток удалось "приземлить" восемь вражеских Шахедов.