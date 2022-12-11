Войска рф спустя месяц снова обстреляли Николаевщину - Ким

15:29 08 декабря Киев, Украина

Прошлой ночью российские захватчики вновь атаковали Николаев и область. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было почти месяц. С военными переговорили. Мы готовим пакет контрмер отдельно, исходя из того, что они сделали. Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи", - написал Ким в Telegram.

Также вчера, 7 декабря, с 12:50 произошел обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет.



Ночью, 8 декабря, с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины. Пострадавших нет.