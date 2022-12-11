Войска рф спустя месяц снова обстреляли Николаевщину - Ким

Прошлой ночью российские захватчики вновь атаковали Николаев и область. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Также вчера, 7 декабря, с 12:50 произошел обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет.
Ночью, 8 декабря, с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Ночью, 8 декабря, с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины. Пострадавших нет.
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