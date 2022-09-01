Войска рф снова выпустили ракеты по Запорожью

07:30 05 августа Киев, Украина

В ночь на пятницу, 5 августа, оккупанты ударили по Запорожью. Предварительно, жертв нет.

Об этом сообщил глава региона Александр Старух.

"Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет. Подробности со временем", - написал он.

Губернатор призвал жителей области придерживаться правил воздушной тревоги.



Как сообщалось, прошлой ночью враг также ударил по окрестностям Запорожья. Было зафиксировано два "прилета". Обошлось без пострадавших.