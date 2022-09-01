Войска рф снова выпустили ракеты по Запорожью

В ночь на пятницу, 5 августа, оккупанты ударили по Запорожью. Предварительно, жертв нет.
Об этом сообщил глава региона Александр Старух.
Губернатор призвал жителей области придерживаться правил воздушной тревоги.
Как сообщалось, прошлой ночью враг также ударил по окрестностям Запорожья. Было зафиксировано два "прилета". Обошлось без пострадавших.
Как сообщалось, прошлой ночью враг также ударил по окрестностям Запорожья. Было зафиксировано два "прилета". Обошлось без пострадавших.
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