Войска рф разрушили как минимум две электроподстанции на Львовщине

17:26 11 октября Киев, Украина

Россияне ракетным ударом уничтожили по меньшей мере две электроподстанции на Львовщине.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий во время брифинга 11 октября.

"Основной удар пришелся по энергетической инфраструктуре. На данный момент поражено 4 станции, две из них повторно подверглись ракетным атакам. Если откровенно - от них ничего не осталось. Четыре подстанции играли очень важную роль не только в снабжении электроэнергией Львовской области, а также для экспорта электроэнергии за границу. Они полностью уничтожены. Мы надеемся, что вновь удастся восстановить поставки (без работы подстанций, обходными путями) электроэнергии и водоснабжения",- отметил Козицкий.

Козицкий обратился к жителям области с просьбой экономить электроэнергию. Он добавил, что по состоянию на 15:00 около 30% Львова все еще было обесточено.