Войска РФ под Запорожьем расстреляли из градов колонну автомобилей, двигавшуюся из Мариуполя

17:21 16 марта Киев, Украина

Российские оккупационные войска из РСЗО БМ-21 "Град" нанесли удар по автоколонне с беженцами. Пока известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии.

"Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорская тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья. В настоящее время пострадавшему ребенку делаютоперацию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охматдит", - сообщил Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.