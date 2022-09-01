Войска рф обстреляли три общины Сумской области
14:42 12 августа Киев, Украина
Утром в пятницу, 12 августа, российские захватчики обстреляли Эсманскую, Хотинскую и Юнаковскую общины Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"В семь утра россияне открыли огонь по Эсманской общине. 11 приходов из миномета. Почти в восемь утра, начались обстрелы Юнаковской общине. По разным направлениям велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, 7 и 10 приходов соответственно. Хотинскую общину обстреляли из крупнокалиберного пулемета, в несколько очередей. Это тоже было в восемь утра", - говорится в сообщении Живицкого.
Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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