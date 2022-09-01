Войска рф обстреляли три общины Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В семь утра россияне открыли огонь по Эсманской общине. 11 приходов из миномета. Почти в восемь утра, начались обстрелы Юнаковской общине. По разным направлениям велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, 7 и 10 приходов соответственно. Хотинскую общину обстреляли из крупнокалиберного пулемета, в несколько очередей. Это тоже было в восемь утра", - говорится в сообщении Живицкого.