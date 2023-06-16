Войска рф обстреляли Сумщину: 79 взрывов и разрушения в результате атак

08:42 09 июня Киев, Украина

За сутки приграничные общины Сумщины подверглись 13 обстрелам со стороны войск рф, зафиксировано 79 взрывов.



Информацию об этом предоставила пресс-служба областной военной администрации.



Миропольская, Белопольская и Краснопольская громады стали целью минометного обстрела, с числом взрывов 16, 13 и 37 соответственно.



В районе Новослободской громады был совершен запуск трех ракет с российского вертолета.



Великописаревская громада также понесла ущерб в результате минометного обстрела (8 взрывов) и артиллерийского обстрела (8 взрывов).



В Середино-Будской громаде были повреждены частный дом, автомобиль и электросеть из-за применения минометов (5 взрывов).