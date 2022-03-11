Войска РФ обстреляли психоневрологический интернат под Харьковом

13:59 11 Март Киев, Украина

В Харьковской области 330 человек Оскольского психоневрологического интерната подверглись обстрелам авиации российских оккупантов.

В момент атаки в помещениях находились 330 человек. Об этом 11 марта сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

“После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат (Изюмский район). Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках – 10 подопечных. Количество пострадавших устанавливается”, – написал Синегубов.

По его словам, Изюм остается критической точкой. Сегодня там снова запланированы “зеленые коридоры”.