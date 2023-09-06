Войска рф обстреляли Ольговку в Херсонской области. Убита пожилая женщина

11:18 26 августа Киев, Украина

За прошедшие сутки противник совершил 74 обстрела Херсонщины, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов, БПЛА и авиации.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, ночью 26 августа войска рф обстреляли Ольговку в Херсонской области.

Он отметил, что оккупанты попали по домам жителей села, многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.

"Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она скончалась", - подчеркнул глава региона.

Враг, в частности, попал в объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе; здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; предприятие и здание спортзала в Херсоне.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - уточнил Прокудин.

Ранее сообщалось, что во время вражеских обстрелов из РСЗО Град погиб 58-летний житель Малой Токмачки на Запорожье. Также был обстрелян Никополь, есть погибший.