Войска рф обстреляли Ольговку в Херсонской области. Убита пожилая женщина

За прошедшие сутки противник совершил 74 обстрела Херсонщины, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов, БПЛА и авиации.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, ночью 26 августа войска рф обстреляли Ольговку в Херсонской области.
Он отметил, что оккупанты попали по домам жителей села, многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.
Враг, в частности, попал в объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе; здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе; предприятие и здание спортзала в Херсоне.
Ранее сообщалось, что во время вражеских обстрелов из РСЗО Град погиб 58-летний житель Малой Токмачки на Запорожье. Также был обстрелян Никополь, есть погибший.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии