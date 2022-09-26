Войска рф обстреляли Никопольский район: зафиксировано 130 "прилетов"

09:33 26 сентября Киев, Украина

Войска рф в течение сегодняшней ночи выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области 130 снарядов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.



Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией… 9 раз ударили по 4 общинам – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В наши города и села прилетели около 130 российских снарядов!” , – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали.



По Никополю попали трижды. В городе, в результате обстрелов, повреждено почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Обесточенные дома почти 3000 семей. Энергетики уже работают над устранением этой проблемы.



В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.



В других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.