Войска рф обстреляли Никопольский район: зафиксировано 130 "прилетов"

Войска рф в течение сегодняшней ночи выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области 130 снарядов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
По предварительной информации, люди не пострадали.
По Никополю попали трижды. В городе, в результате обстрелов, повреждено почти 40 домов, более 20 хозяйственных построек, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Обесточенные дома почти 3000 семей. Энергетики уже работают над устранением этой проблемы.
В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.
В других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.
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