Войска рф ночью нанесли ракетные удары по двум районам Днепропетровщины

В ночь на 16 августа армия рф атаковала "Градами" и "Ураганами" Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он отметил, что в Криворожском районе ударам из РСЗО "Ураган" подверглись Марьянское и Великая Костромка в Зеленодольской общине.
Он отметил, что в Криворожском районе ударам из РСЗО "Ураган" подверглись Марьянское и Великая Костромка в Зеленодольской общине.
Никопольский район армия рф накрыла огнем дважды за ночь.
В Красногригорьевской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.
Кроме того, перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.
Кроме того, перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.
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