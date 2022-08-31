Войска рф ночью нанесли ракетные удары по двум районам Днепропетровщины

09:14 16 августа Киев, Украина

В ночь на 16 августа армия рф атаковала "Градами" и "Ураганами" Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

 
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что в Криворожском районе ударам из РСЗО "Ураган" подверглись Марьянское и Великая Костромка в Зеленодольской общине.
 
"Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод", - уточнил губернатор.
 
Никопольский район армия рф накрыла огнем дважды за ночь.
 
"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и десять из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали", - подчеркнул Резниченко.
 
В Красногригорьевской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Кроме того, перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.
 