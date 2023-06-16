Войска рф нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге

09:12 13 июня Киев, Украина

В ночь на 13 июня рашистские войска нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу, есть попадание в жилое пятиэтажное здание.

Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров, сообщил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.



По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, есть погибшие и раненые.



Предварительно, из-за попадания в пятиэтажку погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами дома предположительно находятся еще 7 человек. Пламенем были охвачены квартиры с первого по пятый этаж двух подъездов дома и припаркованные автомобили. Общая площадь пожара составила 700 кв. Пожар локализовали. Осуществляется разбор завалов и дальнейшее тушение.





Вблизи места попадания полиция развернула пункт приема заявлений от пострадавших.