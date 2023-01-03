Войска рф нанесли ракетный удар по Курахово на Донетчине

16:25 03 января Киев, Украина

В результате обстрела Курахово Донецкой области из артиллерии, утром 3 января, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.
 
"Вся Донецкая область опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь - эвакуируйтесь!" -подчеркнул Кириленко.
 
Он также опубликовал фотографии последствий обстрела.
 