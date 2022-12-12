Войска рф нанесли ракетный удар по Донетчине, есть раненые

Утром, 12 декабря, российские захватчики атаковали центр населенного пункта Горняк в Донецкой области, 8 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Кириленко добавил, что захватчики применили РСЗО "Ураган".
Также председатель Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.
Также председатель Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.
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