Войска рф нанесли ракетный удар по Донетчине, есть раненые

11:13 12 декабря Киев, Украина

Утром, 12 декабря, российские захватчики атаковали центр населенного пункта Горняк в Донецкой области, 8 человек получили ранения.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"8 человек ранены - следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем",- говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что захватчики применили РСЗО "Ураган".



Также председатель Донецкой ОВА призвал жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.