Войска рф нанесли 79 ударов по Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура

11:37 18 августа Киев, Украина

Войска рф обстреляли Запорожскую область 79 раз за минувшие сутки, заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко.



Он отметил, что враг совершил 64 артобстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишья, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.



Зафиксировано шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Чаривне и Пятихатки.



Повреждены 22 жилых дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. В результате обстрелов пострадавших нет.