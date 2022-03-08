Войска РФ имеют прямой приказ расстреливать мирных жителей Украины. Видео

Российским оккупантам дали прямой приказ стрелять по мирным жителям Украины, сообщает СБУ со ссылкой на допрос пленного российского военного, подстреленного своими же.
В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.
Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.
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