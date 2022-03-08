Войска РФ имеют прямой приказ расстреливать мирных жителей Украины. Видео

21:22 07 Март Киев, Украина

Российским оккупантам дали прямой приказ стрелять по мирным жителям Украины, сообщает СБУ со ссылкой на допрос пленного российского военного, подстреленного своими же.

"Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей", - говорит один из российских захватчиков.

В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.

Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.