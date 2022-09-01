Войска рф атакуют маршрут МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Армия россии обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 30 августа.
Миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев. Визит на атомную электростанцию должен начаться завтра и продлиться четыре дня.
Ожидается, что миссия сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.
Ожидается, что миссия сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.
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