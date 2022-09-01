Войска рф атакуют маршрут МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

13:46 30 августа Киев, Украина

Армия россии обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 30 августа.

"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", - написал он в твиттер.

Миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев. Визит на атомную электростанцию должен начаться завтра и продлиться четыре дня.



Ожидается, что миссия сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.